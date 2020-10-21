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權值、高價股動起來 台股重返12,900關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

今（21）日台指期結算，台股台積電（2330）反彈帶動，加上傳產的汽車、水泥類股表現支撐下，盤中站上12,900關卡、往「萬三」靠近。法人認為，市場對蘋果新機銷售充滿期待，但近期多空情緒依舊受到消息面因素左右，預期短線期預期仍偏向盤整，建議操作宜謹慎而為。

進一步觀察盤面上，權值股及高價股的走勢，電子權值股中，台積電領漲，帶動市場信心、聯電（2303）也受惠產能滿載及漲價消息，股價續漲，；在傳產權值股方面，和泰車（2207）、統一超（2912）、亞泥（1102）以及台塑化（6505）等紛紛呈現上漲。此外，高價股今日也由大立光（3008）領頭，股價呈現反彈止穩，帶動矽力-KY（6415）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）走揚，

法人指出，由選擇權觀察，10月選擇權最大買權未平倉13,000點，賣權則在12,800點。觀察籌碼面，外資及陸資昨日賣超20.17億元，投信買超3.61億元，自營商賣超11.87億元，三大法人合計賣超28.44億元，另一方面，外資期權合計為淨多單25,511口，較前一日減少3,261口。

由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現由買超轉為賣超的動作，而期權為淨多單減碼操作。在美國總統大選倒數、周五將有最後一次大選辯論會，加上全球二次疫情升溫、美國紓困案協商等不確定因素下，量縮觀望氣氛濃厚，大盤維持上有壓下有撐。

台積電 權值股 台股

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