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百年大同變天！市場派取得過三分之二7席董事

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

百年大同正式宣告變天！大同（2371）股東臨時會今（21）日登場，重新改選9席董事（含3席獨立董事），最終由市場派林宏信、王光祥及林文淵等人取得過三分之二的7席董事，以大同董事長林郭文艷為首的公司派則獲得2席，林家傳承百年的大同公司，首次由外人取得經營權。在主席林宏信宣布當選董事名單後，現場也響起掌聲以表示支持新任經營團隊。

翻開本次大同董事及獨董當選名單，市場派取得5席董事、2席獨董。市場派董事當選人有：三圓建設董事長王光祥、台苯及東森電視董事長林文淵、欣同董事長林宏信、正碁建設董事長葉曉甄、普渡大學電機博士郭添輝；獨董部分則有友訊獨董李勝琛、永豐金租賃董事龔鍾嶸。

公司派方面取得1席董事、1席獨董，分別為大同現任董事長林郭文艷，以及前安永會計師事務所所長王金來。

由於董事會重大決議須有三分之二以上同意才能通過，意味著任一方須獲得6席以上席次，才算實質掌握大同的主導權。這次市場派大獲全勝，取得7席董事（含獨董），代表新經營團隊未來在改革路上將更為順利。

根據現場資料，大同目前實際發行、具表決權股份為2,202,215,099股，今日股臨會出席率則為92.35%，股東出席相當踴躍，甚至需要加開第二會場用視訊連線的方式，才能讓所有出席股東參與會議。

本次大同股臨會戒備森嚴，有數十名白衣黑褲糾察員在場站崗，但會議開始後仍發生插曲。林宏信在股臨會開場致詞時表示，因為經濟部僅准許改選董事及獨立董事一項議案，因此會議開始後將先執行投票程序，再開放股東發言；但就在林宏信宣布投票後，有股東起身大喊「程序事項優先處理」，隨即引起現場其他股東鼓譟不滿，最終在該名股東離場後，繼續進行投票程序。

大同 經營權

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