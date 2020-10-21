大同股臨會登場 盤中股價暴起暴跌

大同（2371）股東臨時會今（21）日早上登場，將重新改選6席董事、3席獨立董事，由市場派林宏信、王光祥及林文淵等人，對決以大同董事長林郭文艷為首的公司派。不過新董事人選還未出爐，大同盤中股價突然直落，漲跌幅相差高達14%。

今日大同股價開盤後逐漸走高，似乎呼應股東會前夕傳出市場派已握有七成股權，看好將有新經營團隊接掌大同，盤中高點一度來到20.15元，漲幅達5.2%。但大約在早上10點半前，突然湧現大量賣單，盤中股價一度暴跌至17.45元，反而形成跌幅將近8.9%；與今日盤中高點相比，來回相差高達14%。

不過大同股價也隨即回穩，在11點前就又站回今日參考價19.15元，股價在短短半小時內可說如雲霄飛車般暴起暴落。

今日大同股臨會由市場派、公司派雙方各推舉6名董事候選人、3名獨董候選人，雙方都力拚取得過三分之二的6席席次，以取得未來大同公司的主導權。截至早上10點40分，股臨會現場仍在等待開票；現場參與股東人數也爆量，出席率為92.35%，還需加開第二會場採用視訊方式，才能讓所有股東參與會議。

依據現場公告，大同實際發行、具表決權股份為2,202,215,099股，其中有近半數1,084,122,211股採電子投票（已扣除委託書予電子投票重複票數）。根據現場公布電子投票結果，以市場派獨董人選李勝琛獲21.8億選舉權數為最高，市場派另一獨董人選龔鍾嶸、三圓建設董事長王光祥與林宏信也都獲得超過10億選舉權數，分列二到四名；林文淵、葉曉甄也獲得9億多選舉權數，市場派在電子投票上已取得多數優勢。