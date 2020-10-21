蘋果耳機利多 興能高傳股價攻漲停
市場傳出，鋰高分子電池廠興能高（6558）拿下蘋果 Beats Flex 耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計，為獨家供貨商，興能高股價在連續兩日修正後，今（21）日開盤不久旋即攻上漲停，股價來到54.2元。
興能高受惠拿下蘋果耳機大單利多消息，帶動10月14日開始股價連三漲停，經過兩天修正後，今日再攻漲停板，顯示短線多方氣盛。
因近期股價波動劇烈，興能高19日公告，9月自結稅後純益1,400萬元，年增32%，每股純益0.16元。
蘋果本次推出iPhone 12不再隨機附贈充電器與Ear Pods耳機，蘋果乘勢推出旗下品牌廠Beats新款頸掛式無線藍牙耳機「Beats Flex」，售價僅50美元（約新台幣1,400元），不僅是首款取代先前的Lightning介面，改採Type C的Beats耳機，售價更遠低於蘋果真無線藍牙耳機Air Pods。
市場傳出，蘋果此次直接找上興能高，希望透過蘋果、Beats及興能高三方合作，確保蘋果新款藍芽耳機的品質與供應情況，興能高負責Beats Flex耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計，為獨家供貨商；對此，興能高不予評論。
興能高今年9月營收2.01億元，月增4.3%、年增24.3%，營收連續四日上漲，為單月歷史第3高。第三季營收 5.59 億元，季增 24.5%，年增 4.1%。累計今年前三季營收12.19億元，年減20.6%。
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