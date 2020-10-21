大同股臨會電子投票 公司派大幅落後市場派

大同（2371）公司股東臨時會今（21）日早上九點在大直典華召開，

電子投票表決權總數為1221992398權，委託書與電子投票重複數為137870187權，扣除委託書與電子投票重複後為1084122211權。若以電子投票數來看，公司派現任董事長林郭文艷所得選舉權數僅有394104權，遠落後市場派三圓建設王光洋的1206188863權，以及林文淵的958491181權。

今日早上出席股臨會的股東十分踴躍，六點多就有人開始排隊。現場有糾察員維持秩序，現場秩序大致良好，出席股東都能夠投下自己的一票。

由經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請大同股東臨時會21日舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，這不僅是大同創業百年來首度由外部股東召開股臨會，更是牽動大同經營權是否變天的關鍵一役。

市場派推選台苯董事長林文淵跟大同董事長林郭文艷，競選新任的大同董事長寶座，那一方獲勝，備受關注。

市場派採取各自提名的方式，三圓建設董事長王光祥陣營推出八席，欣同投顧推出林宏信一席。公司派推出林郭文艷等九席董事，對戰市場派的九席名單，雙方將在股臨會中對決。

公司派六席董事候選人，為林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文，及劉宗德、謝穎昇、王金來三席獨董。市場派董事候選人是林文淵、王光祥、葉曉甄、郭添輝、陳柏元、林宏信。獨董為李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。

召開大同股臨會、擔任股臨會主席的欣同董事長林宏信指出，一定要辦好，秉持公平、公正、公開，絕對不球員兼裁判，希望股臨會後，大同股票能從全額交割回復為正常交易。

大同股東臨時會的紛爭，源於6月30日大同召開股東會改選董事，公司派逕自刪除逾53%股權的投票權，使市場派提名董事全軍覆沒；程序爭議引起主管機關高度關注，大同向經濟部申請變更董事登記遭拒。

在經濟部核准市場派外部股東欣同、新大同召開股臨會全面改選董事後，大同不服，為阻止市場派召開股東臨時會，三管齊下向行政院、行政法院及地方法院，分別提起訴願並申請停止執行、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分，但均遭到駁回。

大同主張，金管會第四次查獲5.87%陸資，就是當初第三次被裁罰的陸資之一，現在查出也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查徹底確認無陸資之前，欣同、新大同、鄭文逸等與陸資的任國龍關係密切的市場派，應先暫停召開臨股會。很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回。