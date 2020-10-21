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權值股領漲 台股早盤站上12,900關卡
美股震盪收高，四大指數收盤漲多跌少，帶動台股今（21）日開盤上漲27.51點，開在12,889.88點，早盤在台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）領漲帶動下，加權指數漲跌擴大，站上12,900關卡。
美股受惠眾議院議長表示，對選前達成新刺激法案樂觀，帶動能源、航空、郵輪等類股表現強勁，且企業財報多數表現良好，激勵道瓊指數盤中一度大漲達380點，不過尾盤漲幅則有所收斂。
終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲113.37點，或0.40%，收在28308點；標普500指數上漲16.19點，或0.47%，收在3443.12點；Nasdaq指數上漲37.61點，或0.32%，收在11516.4點；費半指數下跌0.02點，或0.01%，收在2385.82點。
野村優質基金經理人陳茹婷表示，估計美國大選前市場多空將持續夾雜，短期之內盤勢震盪幅度仍大，不過在市場資金持續寬鬆，各行業陸續復工的情況下，可望提供盤面下檔支撐，操作策略上，預估美國總統大選不論結果為何，都將有股市勝選蜜月行情，屆時持股比例偏高的投資人可以獲利了結，並進一步擇機布局 2021年的主流類股，持續看好半導體上游、5G、ABF載板、自行車、伺服器等相關概念股以及製鞋、成衣及利差擴大之景氣循環股。
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