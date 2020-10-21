iPhone12發表後，科技股還會漲？除了台積電，這10檔潛力股有機會

摘要 台積電法說上週登場，獲利表現超出預期，作者認為基本面仍持續走強，台股未來仍有機會，尤以科技股值得注意，投資人若能慎選標的，皆有利可圖。

觀察國際政治經濟變化，歐洲疫情雖然再次反撲，但仍在控制範圍內，各國復甦的腳步會因此放慢不少。央行的貨幣寬鬆政策肯定會繼續，至於疫苗何時可以出爐，根據國際藥廠的聲明來看，疫苗仍有安全疑慮，今年的機會不大了，等等看明年初吧。

近期的重要關鍵是，美國的總統大選和國會何時通過紓困案。前者以最近通訊投票的一千萬開票結果，拜登約領先川普10%左右，目前市場的態度已經轉向看好拜登贏得總統大選，另外這次民主黨極有可能拿下參眾兩院，到時候紓困案必定會通過，屆時將是激勵股市再創新高的一大利多！除非市場過度樂觀反應，而提前超漲太多，否則只要不失控，美股拉回仍是好的買點，科技股如：NVDA、AMD、MSFT 、AAPL、STM、IPHI ，都可以參考。

至於國內的部分，台積電占大盤比重接近三成，以甫發表的法說會，的確是繳出亮麗成績單，只要晶圓雙雄基本面持續好轉，則台股指數欲小不易！尤其是科技股的業績獲利成長者居多，部分傳統產業也陸續加入調漲行列，如航運、部分造紙、塑化....。

因此台股只要選對股票皆有利可圖，例如：2303聯電、2330台積電、1785光洋科、3042晶技、4968立積、3533嘉澤、4966譜瑞-KY、6416瑞祺電通、2603長榮、2606萬海、1907永豐餘...都是值得參考的標的。

至於蘋果新手機出爐，投資人接下來需要持續觀察新機的銷售狀況，如果市場出現供不應求，才有望再次帶動相關蘋概股的表現，而且5G的使用趨勢將是明年發展重心，相關業者的成長空間仍然可以期待。

總結下來，只要市場繼續謹慎，橫盤整理的話，大選後仍有一波行情可以期待，如果有所疑慮，資金部位較大者，倒是可以佈局小部位避險。風格保守的投資人，維持手中持股，繼續觀望市場風向，隨時以現金調整部位。

另外，近期內台灣房市熱鬧滾滾，主要是因為基期略低，房市近年已經緩慢上漲一陣子了，這次是在利率極低、海外資金回流的影響下，許多預售案皆迅速結案，部分中南部新屋更是火紅，結果引來央行、財政部相關單位的關切。

我的看法是政府仍在觀望，因為其他內需市場冷熱差異很大，產業並没有全面復甦的跡象，擔任火車頭角色的營建業才冒出來，目前央行仍不急於下重手。如果有意投資房產，觀察的重點要擺在剛性需求及地點和價格的合理性。

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