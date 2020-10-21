股民信心 九年來最強

台股10月挑戰萬三前高檔震盪，但股民仍然「心癢癢」想進場買股？有「庶民指數」之稱的國泰金10月國民經濟信心報告昨（20）日最新結果出爐，調查顯示，景氣復甦帶動民眾對股市的樂觀指數微幅上揚，股市風險偏好指數則創下2011年元月以來，亦即九年九個月以來的新高水準。

台股雖然10月跟隨主要國家股市高檔震盪，不過股民顯然對股市仍有期待。據國泰金調查結果顯示，民眾對股市樂觀情緒指數微幅上揚高過9月 ，而風險偏好指數亦上升至7.6，相較9月時的6.7上升，同時也創下紀錄，據國泰金經濟研究處經理陳志祿表示，股市風險偏好指數創下2011年元月以來新高紀錄。

不過，歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，民眾對於股市雖仍想進場，但看法仍有拉鋸，據國泰金最新調查，有34.2%的民眾預期未來半年台股可能會下跌，不過預期上漲的民眾比重亦有31.1%，回答預期不變與不知道的民眾都約在17%左右。