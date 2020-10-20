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9月券商獲利31.6億元 月減55%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

9月台股高檔，證交所統計，全體券商9月獲利31.6億元，較8月衰退55.3%，累計前九月券商獲利368.96億元，較去年同期成長21.7%。

證交所表示，台股9月成交值4.3兆元，比8月減少一成，加上大盤指數高檔，全體券商經紀手續費收入減少，自營業務也衰退，評價損失增加。

統計9月券商經紀業務總獲利40億元，較8月衰退13%，自營由盈轉虧，單月淨損5.7億元，承銷獲利則自3億元降至2.7億元，累積單月總獲利31.6億元，比8月的70億元銳減55%。

上個月元大證券獲利10.3億元稱冠，其次凱基證賺5.2億元、群益金鼎證3.4億元、永豐金證1.4億元、富邦證及國泰證均1.2億元、華南永昌證和日盛證皆1.1億元，為少數獲利1億元以上券商。

累積前九月，大盤成交值仍比去年同期成長六成，惟台股漲幅低於同期，券商經紀獲利333億元，年增96%，自營獲利52億元，衰退45%，承銷獲利23億元，年減6%。總獲利368億元，年增21%。

如排除華南永昌證權證大幅虧損，全體券商獲利408億元，年增37%。

台股 證交所

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