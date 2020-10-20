9月券商獲利31.6億元 月減55%
9月台股高檔，證交所統計，全體券商9月獲利31.6億元，較8月衰退55.3%，累計前九月券商獲利368.96億元，較去年同期成長21.7%。
證交所表示，台股9月成交值4.3兆元，比8月減少一成，加上大盤指數高檔，全體券商經紀手續費收入減少，自營業務也衰退，評價損失增加。
統計9月券商經紀業務總獲利40億元，較8月衰退13%，自營由盈轉虧，單月淨損5.7億元，承銷獲利則自3億元降至2.7億元，累積單月總獲利31.6億元，比8月的70億元銳減55%。
上個月元大證券獲利10.3億元稱冠，其次凱基證賺5.2億元、群益金鼎證3.4億元、永豐金證1.4億元、富邦證及國泰證均1.2億元、華南永昌證和日盛證皆1.1億元，為少數獲利1億元以上券商。
累積前九月，大盤成交值仍比去年同期成長六成，惟台股漲幅低於同期，券商經紀獲利333億元，年增96%，自營獲利52億元，衰退45%，承銷獲利23億元，年減6%。總獲利368億元，年增21%。
如排除華南永昌證權證大幅虧損，全體券商獲利408億元，年增37%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言