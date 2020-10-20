國泰投信亞高收基金 傳募集衝破70億元
國泰投信募集連發，10月12日起開募的「國泰亞洲高收益債券基金」，在市場積極推廣下，傳出募集金額已超過70億元，為今年國泰投信新基金再添佳績。緊接著年底前，國泰投信還要募集投資台股5G概念股的5G ETF，料續受關注。
國泰亞洲高收益債券基金訴求高收益、低波動及偏低違約率，雖然投信圈已有多檔相似產品，但國泰投信積極動員下，傳出募集金額仍有高達70億元以上的表現，表現相當驚人；此前該投信在今年募集國泰網路資安、國泰永續高股息等新基金，迄今也都有中大型的規模。
國泰投信年底前還將接力募集5G ETF，是台股第四檔5G ETF。有別於元大投信連發兩檔全球型5G ETF，復華投信發行中國5G ETF，國泰訴求科技重鎮的台股，市場預期權王台積電（2330）權重不會太低，募集預期再有高話題性。
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