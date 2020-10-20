國泰金10月國民經濟信心調查 股市樂觀指數微幅上揚

台股10月1萬3,000點之前高檔震盪，但股民仍然「心癢癢」想進場買股？有「庶民指數」之稱的國泰金10月國民經濟信心調查今（20）日出爐，最新結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚， 股市風險偏好指數則創下2011年元月以來，亦即9年9個月以來的新高水準。

國泰金經濟研究處表示，國發會最新公布的8月景氣對策信號由黃藍燈轉佳為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，令民眾大額消費意願提升，薪資上漲預期指數連6月上揚，景氣現況與景氣霜都上升。

此外，歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，台股雖然10月跟隨主要國家股市高檔震盪。不過股民顯然熱度不減。據國泰金調查結果顯示，民眾對股市樂觀情緒指數微幅上揚高過9月，而風險偏好指數亦上升至7.6，相較9月時的6.7上升，同時也創高紀錄，據國泰金經濟研究處經理陳志祿表示，股市風險偏好指數創下2011年元月以來新高紀錄。

至於通貨膨脹方面，逾八成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和。民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5%，有83%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.74%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則為68%。

此項調查於2020年10月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬3,532份有效填答問卷。