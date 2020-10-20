台股收跌45.97點 三大法人賣超28.43億

今年以來統計至10月中下旬，逾80檔個股漲幅在一倍以上，以族群性來看，以半導體、生技、光電、電腦及周邊設備、電子零組件為主。法人指出，看好半導體、IC設計、5G、蘋果供應鏈、高速傳輸等題材，第3季獲利牽動股價後市。

2020-10-20 10:44