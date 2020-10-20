台股收跌45.97點 三大法人賣超28.43億
台股今(20)日開低震盪收低，權王台積電（2330）尾盤遭大單調節壓低股價收最低，雖然股王大立光（3008）、鴻海（2317）奮力收紅，但金融股也遭下殺，終場以12,862.37點作收，下跌45.97點，成交量1,466.83億元；三大法人賣超28.43億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超20.17億元，投信買超3.6億元，自營商賣超（合計）11.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.44億元，自營商（避險）賣超11.42億元。
美股周一急殺，台股今日早盤開低，以12,889.99點開出，早盤一度翻紅至12,917.75點，台積電開低，終場收在今日最低的451元，下跌6.5元，跌幅1.42%，大立光震盪收在3,090元，漲幅0.16%，鴻海上漲0.12%，收在81.4元，千金股祥碩（5269）漲停1,655元收盤，大盤指數終場收12,862.37點，跌幅0.36%。
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