台股量縮震盪 終場跌45點收12,862

新紓困案於選前不易達成，造成昨日美股急殺，然今（20）日美股期貨盤反彈，不過亞洲股市仍然呈現一片綠油油，台股也壓在盤下震盪，尾盤賣單調節台積電（2330）、開發金（2883）等股，終場以下跌45.97點，收在今日最低12,862.37點，成交量達1,466.83億元，量縮整理。

台股今日盤中一度翻紅，站上12,900關卡，然在觀望氣氛濃厚下，指數再度震盪收黑。盤面上，台積電成為壓盤重心，而鴻海（2317）、大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）則為穩盤要角；在類股方面，工具機、造紙、運輸等逆勢上漲。

展望後市，統一投顧認為，考量美國總統大選選情激烈，歐美疫情捲土重來，選前新紓困方案難以達成，加上美國大選進入倒數階段，且美股財報公布好壞不一等不確定因素影響，市場操作心態將轉趨謹慎。加上美股回檔幅度大，恐加劇盤勢震盪，建議不追高，謹慎保守操作，可逢低布局第3季財報優於預期及第4季展望佳的業績題材股。