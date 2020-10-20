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外資喊買祥碩 目標價上看2,250元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

美系外資看好祥碩（5269）技術有助穩定訂單，且樂觀看待未來可望獲得更多優質客戶，調高祥碩第4季營收及每股盈餘預估，且上修今明年每股盈餘預估，重申加碼評等目標價上看2,250元；台股今(20)日震盪小跌，祥碩則是多頭指標，領軍高價千金股上漲，一度亮燈漲停衝至1,655元，盤中漲幅9.63%。

美系外資調高祥碩今年第4季營收及每股盈餘預估至19.26億元、11.3元，調幅分別為8%、5%，同時調高今年、明年每股盈餘預估值至44.4元、53.4元，調幅2%、1%，重申加碼評等，與目標價2,250元。

台股今日開低震盪，盤中一度小翻紅，可惜仍不敵賣壓再度落入平盤之下，股王大立光（3008）開高走低，盤中翻黑，但仍守在3,000元之上，高價千金股由祥碩領軍，今日早盤以1,515元開高走高，一度衝上漲停1,655元，盤中漲幅逾9%。

千金股包括矽力-KY（6415）、信驊（5274）也是上漲表現，盤中分別上漲0.82%、2.18%；不過，譜瑞-KY（4966）則是開低，雖一度翻紅，但盤中仍是下跌，跌幅0.44%。

祥碩 台股

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