還是會怕！投資人避險 富邦VIX量價俱揚
富邦VIX（00677U）今(20)日早盤量價俱揚， 早上11點之前的成交量已逾10萬張，股價漲幅也超過3%，面對美國大選不確定性及兩岸關係緊張，部分投資人採避險操作而介入。
富邦VIX今日早盤的成交價為集中在4.37~4.39元，近五日股價在4.3元附近整理，5日均量在9萬張左右，20日均量約14.8萬張。美股道瓊指數昨日收盤下跌約400點，台股今日受到影響，昨日強勢的權值股陷入整理；不過，美股道瓊期指今日早盤上漲約百點，投資氛圍轉為樂觀。
第一金投顧表示，從技術面來看，加權指數重新站回五日線，短線轉為強勢，資金仍是聚焦在電子股。從基本面來看，全球疫情仍是相對嚴重，預期從現在到明年初整體情況只會更嚴峻，總體經濟三大不確定性，疫情、美中貿易戰、美國總統大選，甚至是紓困不確定影響，目前看來仍未有落幕的跡象，需要留意如果外資動向，如果買超無法持續，甚至持續賣超，台股仍有壓力。
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