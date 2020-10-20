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外資挺聯電 目標價升至38元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
外資頻頻上修聯電財測。報系資料照
外資頻頻上修聯電財測。報系資料照

中芯國際制裁議題受到關注，滙豐證券報告預測，聯電（2303）若受惠轉單，2021年獲利將增加兩成之多，而在此之前，聯電將受益於8吋晶圓漲價及28奈米供不應求，第3季獲利和第4季展望可望優於市場預期，領先在財報發布前上修目標價為38元。

滙豐先前已喊「買」聯電，目標價30元，此次升幅超過26%，主要看好8吋晶圓及28奈米挹注，聯電近期營運超出預期，但考量中芯消息還沒底定，尚未納入潛在效益於財測中。

滙豐指出，受惠晶圓代工供給緊繃，聯電將公布第3季財報有機會驚艷市場，近期聯電財測雖然屢獲上修，但華爾街分析師預測，聯電第3季毛利率約21%，滙豐預測可達24%-25%。由於8吋晶圓和28奈米需求續強，聯電第4季展望也會不錯，在台幣走強下，預期聯電本季營收仍可成長4%，優於市場估的衰退。

滙豐表示，晶圓代工景氣能見度看到2021年，聯電3、4季營收持穩後，明年第1季也可望持平今年底的高峰。據其模型最新預測，聯電2020-2022年毛利率可逐步提升到23%、27%、32%，高出市場預期1-5個百分點。

滙豐補充，聯電本業強化外，因已不再投入先進製程，折舊逐年減少，預期2021-2022年折舊將分別減少11%、20%，既是推動毛利上升動能，也會強化聯電股東權益報酬率（ROE）表現。推測聯電2019-2022年ROE從19%提升到15.1%，成長幅度比毛利率更大。

上述預測也隱含聯電ROE可重返2003-2004年營運水準，當時聯電股淨比有2倍，目前約1.6倍，滙豐據此推算聯電股價可挑戰38元。2020-2022年每股純益（EPS）預測則調整為1.7元、2.1元及3元。

針對中芯制裁，滙豐說明，若中芯完全停止生產，聯電明年營收將額外增加15%-20%，獲利增幅上看20%-25%，幅度可觀；消息底定前，該券商不納入正式財測，但一旦化為具體，可知市場上修聯電的空間將非常龐大。

聯電 晶圓代工

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