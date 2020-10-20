太陽能又一檔報喜 新晶控Q3轉虧為盈
近期太陽能股受到市場關注，在茂迪（6244）及元晶（6443）傳出第3季可望虧轉盈之後，新晶投控（3713）董事長資三德也表示，經過營運體質的調整及下半年接單旺盛，確定今年第3季將轉虧為盈，明年全年營運也將持續樂觀。
新晶投控是過去的頂晶科，該公司去年由目前的新經營團隊進駐之後，董事長資三德在2009年即跨足太陽能產業，對產業發展、相關上下游經營領域及產業相關人脈相當熟稔，因此，資三德帶領新經營團隊主導公司營運之後，今年即大動作調整新晶控股的營運體質。
新晶投控今年第1季處分部分電場之後，將負債比大幅調降，同時，過去頂晶科是以生產銷售太陽能模組及電池為主，而資三德以其在太陽能10餘年的經營經驗，帶領新晶投控大動作調整營運項目，不僅完全脫離過去太陽能的相關製造領域，目前該公司以建置自有電廠售電及太陽能統包工程（EPC）為主要的二大營運領域。
該公司財務處長兼發言人劉財能也指出，第2季每股稅後淨損0.05元，虧損金額已不大，而第3季以來，在太陽能統包工程方面接案情況相當不錯，再加上目前公司仍有自有的電廠約7MW，屬於穩定的獲利來源，因此，第3季將可望轉虧為盈。
另外，資三德也指出，目前公司也持續推動自有的電廠建置，目前有不少案場都已在建置中，目前電廠雖僅7MW，但預計明年可增加約10MW，明年電廠至少可快速提升到17MW，其他建置中的案場，若程序進行順利，也可能比目前預估目標更多，今年3、4季都可望是小幅盈餘表現，明年全年營運將持續看好。
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