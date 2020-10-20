英特爾出售NAND事業 法人喊四台廠受惠

外電報導，英特爾將把NAND事業賣給南韓記憶體大廠海力士，引發市場關注，國泰證期顧問處指出，英特爾和海力士NAND獲利能力都較同業差，但市場份額上，雙方合併排名將晉升全球第二大NAND廠，產業秩序及報價行情可望好轉，相關包括群聯（8299）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等台廠受惠。

英特爾決定以90億美金出售NAND Flash事業，凸顯英特爾在NAND發展日益艱辛，現任執行長史旺（Bob Swan）接掌英特爾以來，一直尋求出售非PC和伺服器處理器事業。

國泰證期處問處分析，營益率角度看，英特爾和海力士在NAND Flash領域獲利能力都比同業差，但從市占率角度來看，英特爾在NAND Flash份額約一成，全球排名第六，海力士約10.5%，排名第五，因此兩者合併後排名將晉升第二，僅次於三星。

雙方合併可透過規模提升，使獲利能力放大，整體產業也會因為供應商從六家減為五家，產業秩序好轉，未來價格競爭趨緩，有利於NAND Flash報價提前止跌，法人點名，潛在受惠廠包括群聯、威剛、十銓及宜鼎。

今（20）日早盤群聯表現最強，一度翻漲1.5%，自市場傳出搶進Xbox供應鏈，群聯多頭猛攻，威剛、十銓、宜鼎則在平盤附近震盪。