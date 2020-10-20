生技與半導體族群領軍 櫃買指數走勢強過大盤

櫃買指數今(20)日開盤後持續走揚，較集中市場走勢為強，主要由半導體與生技族群帶動。

雖然昨日權值股轉強，明日台指期要進行結算，但櫃買市場的中小型股今日獲買盤挹注，櫃買半導體指數盤中勁揚1%以上，櫃買生技指數也漲逾0.6%。

櫃買半導體的金麗科（3228）、鑫創（3259）、信驊（5274）、鈺創（5351）等股領軍，櫃買生技股的金可-KY（8406）、易威（1799）、中天（4128）、健亞（4130）、欣大健康（4198）及豪展（4735）等股盤中表現強勢。

群益投顧說，由於未來一周美股仍處在選前上檔承壓的結構、短期台股「萬三」之上亦壓力重重待克服下，近期同質性的(類)個股，強弱卻相當分歧，顯示短線資金失焦的態勢。