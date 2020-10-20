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美股挫跌 壓抑台股表現

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

美國紓困法案在選前通過希望渺茫，促使美股四大指數同步走跌，壓抑今（20）日台股表現，開盤下跌18.35點，指數開在12,889.99點，權值股中台積電（2330）、大立光（3008）以及鴻海（2317）紛紛壓在盤下震盪。

美國眾議院長佩洛西就新刺激法案談判發出最後48小時通牒，希望在大選前達成協議，帶動美股早盤集體走高。然尾盤時段，民主黨暗示周二大限前可能不會達成協議，尾盤賣壓大舉出籠，四大指數同步收黑。

終場道瓊指數下跌410.89點，或1.44%，收28,195.42點。標普500指數下跌56.89點，或1.63%，收3,426.92點。那斯達克指數下跌192.67點，或1.65%，收11,478.88點。費城半導體指數下跌13.91點，或0.58%，收2,385.85點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢仍維持區間震盪，不同類股快速輪動，如前波以替代能源較為強勢，然後由相對低檔的股票接棒反彈，並無一段較長時間的明確強勢股。

從題材來看，市場對於iPhone銷售量並未賦予太多期待，但由於累積了對5G的升級需求，故也有望帶動超過過去正常換機需求，預期相關零組件等題材股有望受惠。

美股

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