蘋概領軍 科技迎最旺一季

iPhone 12周末預購傳出佳音，美中兩地追加拉貨，台灣市場業者更預期缺貨潮將延續至明年初，激勵蘋果供應鏈昨（19）日行情並帶動電子成交比重回升至七成，扭轉台股上周保守氛圍，股價破底的大立光更出現報復性反彈，大漲120元站回3,000元之上。

法人指出，蘋果銷售或有優於預期的跡象，有利相關供應鏈，第4季科技產業營運有機會逐月走揚，高點落在12月，成為全年最旺一季。

新機銷售熱絡，鴻海動員大趕工，昨日股價大漲2.7元或3.4%收81.3元，不但重返80元之上，也突破上檔年線關卡，大立光大漲4%、收3,085元，台積電上漲8.5元或1.8%收457.5元，皆中止日K連黑格局，蘋概三王同步回神，帶動蘋果供應鏈漲多跌少，整體電子股成交比重回到七成。

其中，蘋概PCB族群走強表現尤為齊一，欣興、景碩、台郡、台光電、嘉聯益、燿華、華通、臻鼎-KY等有1%~9%不等的漲幅表現，5G版iPhone12除帶動手機PCB材料升級，並吸引非蘋陣營跟進外，其主板面積增加同樣有利台廠PCB營運表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，蘋果新機預售繳出佳績，預期蘋果供應鏈營運多能受益，然蘋果新機所帶來的商機行情能否延續，仍需觀察開賣後的表現。現階段，因高階手機市場受疫情影響，整體表現欠佳，產品面臨挑戰，惟在華為禁令生效後，可留意華為在高階手機領域所空出的份額是否為蘋果所獲取。