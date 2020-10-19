經濟解析／3,000元的大立光可以買？法人這麼說

股王大立光（3008）在10月8日法說會後股價急跌超過1成，如果以今年初高點5,210元來看，今年來跌幅逾4成，在股價跌深下吸引短線搶反彈的買盤，但是若以長線來看，即使已是跌到3,000元附近的大立光，法人仍不建議買進。

大立光第3季稅後純益58.67億元，季增17.6%，年減31.5%，每股純益43.74元，創近六年來第3季最差紀錄；第3季毛利率65.68%，季減2.9個百分點，為六季來低點；累計今年前三季稅後純益175.76億元，年減13%，每股純益131.03元。

大立光執行長林恩平表示，10月拉貨動能與9月差不多，11月還看不到，受到一家客戶訂單降至零的影響，雖有其他客戶開始拉貨，但很難彌補，不確定因素將衝擊第4季的產能很難滿載；法人擔憂在客戶砍單下，大立光第4季恐旺季不旺。

大立光在法說會中釋出的展望保守，衝擊股價表現，法說會後股價直直落，往下探底至2,945元，失守3,000元關卡，創下去年1月初以來近21個月低點，今日則是收在3,085元，重新站上3,000元，外資買超擴大至436張，連二買，但投信仍是賣超，連六賣，到底在3,000元的大立光可不可以買?

法人曾以天上掉下來的刀子不要接來形容仍處在空頭排列，且是超高價位的大立光所面臨的窘境，在沒有明確的築底跡象，且上有3月間低點3,240元及月線往下後約3,200~3,240元的壓力下，除非有一口氣能消化這些壓力的買盤出現，否則並不適合進場買進。

日盛投顧總經理鍾國忠坦言，大立光如果以短線來看，搭上本周五蘋果iPhone12新機開賣題材，加上短線急跌逾1成，的確是可能吸引搶跌深反彈的買盤進場，但若以長線來看，還不到進場的時點。

他表示，在停止供貨華為後，雖有其他中國品牌，但對鏡頭的要求並沒有華為那麼高，很難以此來彌補華為的缺口，加上美國總統選舉的不確定因素，及接下來的淡季，都考驗法人願不願意再拿錢出來買，高出低接與再拿錢加碼是不一樣的情況。

證券分析師黃漢成認為，大立光業續表現受到華為遭美國禁令封殺的影響，波段來看並不適合進場，短線以 跌深反彈來看待，他認為，轉機或許得等到美國總統大選結束或是明年，看看美中的關係及華為禁令是否有轉機。

華南投顧董事長儲祥生認為，華為遭美國封鎖影響大立光的業績表現，加上玉晶光（3406）的競爭，對大立光來說，股價因為跌深，加上本益比也不算太貴，因此吸引外資買超，但是基本面上暫時沒有好消息，因為仍要觀察外資動向，操作上需謹慎。