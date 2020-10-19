外資買超鴻海最多 合計三王市值增2,699億元
台股今(19)日收在12,908.34點，上漲157.97點，三大法人買超132.7億元，其中外資買超127.58億元，統計外資買超前十大個股，買超鴻海（2317）居冠；蘋概三王為今日領漲指標，齊獲外資買超，三王今日市值合計大增2,699.3億元。
台股今日大漲，主要由蘋概三王帶動，統計外資買超前十大依序是鴻海、群創（3481）、彩晶（6116）、台積電（2330）、永豐金（2890）、中鋼（2002）、華通（2313）、燿華（2367）、凌陽（2401）、街口S&P黃豆等，買超鴻海36,509張居冠，其次是買超群創25,851張。
鴻海今日收在81.3元，上漲2.7元，漲幅3.43%，市值增加374.3億元至1兆1,270.61億元，外資連續2個交易日買超，投信買超992張，自營商買超3,925張，合計三大法人買超41,426張。
台積電今日收在457.5元，重上5日線，上漲8.5元，漲幅1.89%，市值增加2,204.08億元至11兆8,631.58億元，外資今日買超台積電10,276張終止連三賣，但投信賣超139張，自營商賣超1,239張，合計三大法人買超8,898張。
大立光（3008）今日收在3,085元，上漲120元，漲幅4.04%，市值增加160.92億元至4,136.98億元；外資今日買超436張，連二買，投信賣超15張，自營商買超6張，合計三大法人買超427張。
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，美國總統大選進入倒數階段，紓困進度也成為兩黨選戰的籌碼，預料美國總統大選前，指數將呈現盤整。台股方面，族群的看法僅有能源相關(太陽能、風力發電)、晶圓代工、車用電子等族群表現較為整齊，類股輪動速度加快。
此外，美國制裁中國半導體產業的目標短期不會停歇，短期相關類股表現可能受到影響，但中長期而言，去中化及去美化趨勢帶起的全球供應鏈版圖改變，台灣廠商仍可望從中受惠。
在布局方面，後續觀察新款iPhone銷售狀況，將牽動蘋果供應鏈族群的表現，另外新款iPhone推出5G規格，有助5G相關供應鏈出貨增溫，此外，建議可把部分目光朝向低基期或是基本面持續看好的電子族群，例如車用電子、砷化鎵、晶圓代工、記憶體、半導體設備、散熱等族群。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在類股操作上，基於股市短線漲多，震盪加大，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前看好半導體等、汽車零組件、防疫相關等族群。
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