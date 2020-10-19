台股收漲157.97點 三大法人買超132.7億

美國紓困案卡關、初領失業救濟人數高於市場預期，加上美國總統大選在即、二次疫情疑率等不確定性大增，加上台股來到高檔位階，法人指出，長榮（2603）、金像電、國喬等股價低、本益比低的雙低股有籌碼支持，只要後市產業趨勢正向，可望啟動補漲行情。

2020-10-19 10:25