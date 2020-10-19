台股收漲157.97點 三大法人買超132.7億
台股今(19)日開高走高，蘋概三王領軍蘋概股上攻，一度衝達12,911.41點，收復12,900點關卡及5日線，終場以12,908.34點作收，上漲157.97點，成交量1,641.15億元；三大法人買超132.7億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超127.58億元，投信買超0.6億元，自營商買超（合計）4.51億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.11億元，自營商（避險）買超7.63億元。
台股今日以12,803.32點開出，在蘋概三王領軍下一路往上攻，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）、鴻海（2317）同步走高，帶動蘋概股漲勢，加上車用電子股助攻，在電子、金融、傳產股齊漲下指數一路走高，終場收在12,908.34點，漲幅1.24%。
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