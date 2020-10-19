快訊

泰國學運關鍵一周: 流水抗爭試煉...國會釋善意? 政府緩兵計?

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

蘋概三王領軍 台股大漲157點站上12,900關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

蘋概三王領軍，帶動台股今（19）日開高走高，一路收復12,800、5日均線、10日均線以及12,900關卡，終場大漲157.97點，收在12,908.34點，成交量達1,641.15億元。

盤面上，蘋果概念股受惠於新機出貨在即，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）同步走揚，也帶動金像電（2368）、華通（2313）、正崴（2392）等呈現上漲；此外，車用電子股也群起表現，車王電（1533）攻上漲停板、江申（1525）、加百裕（3323）、健和興（3003）等走揚。

展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利認為，進入美股科技財報密集公布區，本周還有台指期結算，接下來五中全會、美國總統大選也將接續登場，預期台股本周將在下檔有撐、上檔有壓下延續震盪走勢，預期季線會發揮支撐效果、上檔12,900、13,000點則是高壓區，操作上選股不選市。

蘋果概念股 台股

延伸閱讀

股匯雙漲 台股盤中漲逾140點站穩12800關卡

iPhone 12預購熱 鴻海市值攀至1.12兆台股第2大

iPhone 12熱賣 大立光開高收復3,000元

電子權值股發動 台股漲近百點收復12,800關卡

相關新聞

台股好緊繃 16檔低基期法人買超股出列

美國紓困案卡關、初領失業救濟人數高於市場預期，加上美國總統大選在即、二次疫情疑率等不確定性大增，加上台股來到高檔位階，法人指出，長榮（2603）、金像電、國喬等股價低、本益比低的雙低股有籌碼支持，只要後市產業趨勢正向，可望啟動補漲行情。

電子權值股發動 台股漲近百點收復12,800關卡

台股今（19）日開盤上漲52.95點，開在12,803.32點，早盤在電子股權值股：台積電（2330）、鴻海（2317）...

大選牽動股市波動 選後美股回歸基本面重回上升軌道

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，就美國總統大選，分裂政府，即參眾兩院分別由兩黨控制對市場有利，反觀若民主...

新科技趨勢展望樂觀 台股可望持續站穩一席之地

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，總統大選結果公布前，市場仍不脫震盪整理，加上歐洲疫情似乎有惡化疑慮，市場機構法人...

台股中短線展望 關注季線與半年線不宜跌破

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群...

一周盤前股市解析／業績撐腰股 可低接

歐美疫情升溫，加上美國新一輪刺激法案卡關，台股觀望氣氛轉濃下，上周五（16日）指數終場下跌77點，收在12,760點，全...

藍海概念股 Q4新焦點

台股周線翻黑、終結連二紅，指數失守12,800點關卡。法人昨（18）日表示，現階段國際股市多空震盪，外資操作偏空，市場氣...

80檔個股今年來漲一倍 續航力受關注

台股今年來大幅震盪，但仍有逾80檔個股漲幅超過一倍，並以半導體、生技、光電、電腦及周邊設備、電子零組件為主。法人指出，看...

就市論勢／記憶體、面板造紙 搶眼

受到美中衝突政治層面影響，近期台海軍事環境略顯緊張，所幸轉單台灣廠商的議題持續發酵，加上今年低基期因素，台股明年度企業展望維持正面樂觀，也因此，台股仍有資金簇擁行情，持續挑戰高點。

鄭文賢專欄／塑化、綠能、星鏈族群 吸睛

10月初川普確診新冠肺炎，為全球股市10月驚奇拉開序幕，距離美國大選剩下二周的時間，大選的膠著狀態令市場對於最終結果仍抱...

水資源概念股 題材熱炒

經濟部表示，由於2020年降雨量偏少，因此決定桃竹苗中四縣市水情燈號，調整為夜間減壓供水的黃燈，並希望產業自主節水5%，...

全台水情拉警報 崇越、鉅邁商機點火

由於「水資源概念股」有機會成為引領買盤的投資新趨勢，包括崇越、鉅邁、中鼎等環保汙水處理，水處理製劑及再生水、廢水系統工程...

熱門新聞

七天後除息！0056受益人破30萬人 規模齊攻頂

貨櫃海運一片光明 明年還會更好

科技日驚豔！五外資喊「買」 鴻海爆量漲

投資股票必勝方法？內行人曝「4字箴言」：穩賺不賠

受惠需求成長 太陽能四強同步看旺後市

水資源概念股 題材熱炒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。