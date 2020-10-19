蘋概三王領軍 台股大漲157點站上12,900關卡

蘋概三王領軍，帶動台股今（19）日開高走高，一路收復12,800、5日均線、10日均線以及12,900關卡，終場大漲157.97點，收在12,908.34點，成交量達1,641.15億元。

盤面上，蘋果概念股受惠於新機出貨在即，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）同步走揚，也帶動金像電（2368）、華通（2313）、正崴（2392）等呈現上漲；此外，車用電子股也群起表現，車王電（1533）攻上漲停板、江申（1525）、加百裕（3323）、健和興（3003）等走揚。

展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利認為，進入美股科技財報密集公布區，本周還有台指期結算，接下來五中全會、美國總統大選也將接續登場，預期台股本周將在下檔有撐、上檔有壓下延續震盪走勢，預期季線會發揮支撐效果、上檔12,900、13,000點則是高壓區，操作上選股不選市。