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電子權值股發動 台股漲近百點收復12,800關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（19）日開盤上漲52.95點，開在12,803.32點。 （聯合報系資料庫）
台股今（19）日開盤上漲52.95點，開在12,803.32點。 （聯合報系資料庫）

台股今（19）日開盤上漲52.95點，開在12,803.32點，早盤在電子股權值股：台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、大立光（3008）等齊揚下，加權指數收復12,800關卡以及10日均線，且漲點擴大，漲逾80點。

上周五美股開高走低，四大指數收盤漲跌互見。受惠零售銷售大幅優於預期，消費動能強勁，且輝瑞藥廠的新冠疫苗可望於11月底前推出，以及歐盟宣布批准波音737 MAX復飛，激勵早盤整體股市全面開高，道瓊一度上漲超過340點。不過，尾盤由亞馬遜為首的科技股快速走低，而拖累整體股市表現。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲112.11點，或0.39%，收在28606點；標普500指數上漲0.46點，或0.01%，收在3483.81點；Nasdaq指數下跌42.31點，或0.36%，收在11671.5點；費半指數下跌11.3點，或0.47%，收在2399.75點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在國際情勢上，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。

台股 疫情

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