快訊

禁談「成吉思汗」？中國審查法國蒙古展的歷史風波

北部水氣明顯增加！周三恐有颱風 共伴東北風帶來大雨

新科技趨勢展望樂觀 台股可望持續站穩一席之地

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，總統大選結果公布前，市場仍不脫震盪整理，加上歐洲疫情似乎有惡化疑慮，市場機構法人及大戶主力仍持續觀望態度，加上又傳出拜登次子涉嫌電腦洩密烏克蘭案等重新炒作，也讓市場多空訊息又出現拉鋸，然而一旦兩周後美國大選結果底定，則市場不確定因素消除，美股可望重新回歸基本面。

反觀台灣市場，周書玄更認為，儘管上周政府基金宣布不再護盤，但市場認為目前基本面經濟復甦情況良好，無論美國大選結果如何，對於新科技趨勢的展望仍朝向樂觀正面，台灣市場又是半導體、晶圓代工、IC設計的領頭羊，技術先驅優勢，可望持續站穩一席之地。

投資策略上，周書玄建議，短線可以利用電子與傳產類股均衡布局。類股配置則包括:半導體(IC設計、晶圓代工)、PCB/ABF、高速傳輸、運動休閒(自行車、健身器材、運動鞋與服飾)、航運、高現金股息殖利率等相關類股等。

不過，周書玄也提醒，今年全球市場表現仍壟罩在新冠肺炎疫情擴散的狀況下，未來仍應留意高檔風險與此一疫情反撲的不確定因素上。台股操作上，建議選擇具業績成長股、或是科技類中股價有修正後、價值面浮現之績優股，可選股不選市，逢低分批加碼，以分散風險。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，台股基本面良好，在龍頭權值股帶領下，有機會持續挑戰前波13,031點大盤高點，而台股研究團隊將持續看好科技與傳產類股等相關標的具發展機會，建議可持續以定期(不)定額方法，持續中長期布局。

晶圓代工 美國大選 台股

延伸閱讀

4年前跌破眼鏡 今年美國總統大選民調可信嗎？

美大選提前投票破紀錄 川普拜登拚爭取選民青睞

美總統大選倒數計時 川普一天奔3州、拜登待在家

女兒曾見拜登兒被問是否支持拜登？吳敦義：我不能干涉

相關新聞

水資源概念股 題材熱炒

經濟部表示，由於2020年降雨量偏少，因此決定桃竹苗中四縣市水情燈號，調整為夜間減壓供水的黃燈，並希望產業自主節水5%，...

藍海概念股 Q4新焦點

台股周線翻黑、終結連二紅，指數失守12,800點關卡。法人昨（18）日表示，現階段國際股市多空震盪，外資操作偏空，市場氣...

一周盤前股市解析／業績撐腰股 可低接

歐美疫情升溫，加上美國新一輪刺激法案卡關，台股觀望氣氛轉濃下，上周五（16日）指數終場下跌77點，收在12,760點，全...

80檔個股今年來漲一倍 續航力受關注

台股今年來大幅震盪，但仍有逾80檔個股漲幅超過一倍，並以半導體、生技、光電、電腦及周邊設備、電子零組件為主。法人指出，看...

就市論勢／記憶體、面板造紙 搶眼

受到美中衝突政治層面影響，近期台海軍事環境略顯緊張，所幸轉單台灣廠商的議題持續發酵，加上今年低基期因素，台股明年度企業展望維持正面樂觀，也因此，台股仍有資金簇擁行情，持續挑戰高點。

鄭文賢專欄／塑化、綠能、星鏈族群 吸睛

10月初川普確診新冠肺炎，為全球股市10月驚奇拉開序幕，距離美國大選剩下二周的時間，大選的膠著狀態令市場對於最終結果仍抱...

全台水情拉警報 崇越、鉅邁商機點火

由於「水資源概念股」有機會成為引領買盤的投資新趨勢，包括崇越、鉅邁、中鼎等環保汙水處理，水處理製劑及再生水、廢水系統工程...

水情拉警報 聲寶、東元業績看增

經濟部宣布桃園、新竹、苗栗、台中等地減壓供水，拉響水情警報的警鐘，包括家電聲寶、東元，以及衛浴設備和成等相關業者早已備妥...

減壓供水議題浮上檯面 中鼎、千附買盤進駐

今年至今有16個颱風形成，但都過家門不入，連帶讓國內水庫無法進帳，恐引發缺水危機下，「水資源概念股」成為市場矚目焦點。觀...

高價股有壓 銅板股出頭

台股不但上周周線收黑，日線更是四連黑，接連跌破5日、10日等短期均線。其中，高價股與中大型股偃旗息鼓，反倒是50元以下的...

美大選倒數 台股外資啟動「雙邊避險」

美國總統大選倒數，民主黨候選人拜登卻頻傳醜聞。摩根大通及瑞信證券分析，若拜登無法在大選中勝出，科技股恐震盪；國際資金則在...

受惠需求成長 太陽能四強同步看旺後市

台灣太陽能四強聯合再生、元晶、茂迪及安集同步看旺後市，預期在第3季營運明顯升溫之後，伴隨需求持續成長，加上拉升利基型產品...

熱門新聞

七天後除息！0056受益人破30萬人 規模齊攻頂

貨櫃海運一片光明 明年還會更好

投資股票必勝方法？內行人曝「4字箴言」：穩賺不賠

受惠需求成長 太陽能四強同步看旺後市

水資源概念股 題材熱炒

美大選倒數 台股外資啟動「雙邊避險」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。