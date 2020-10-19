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台股中短線展望 關注季線與半年線不宜跌破

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群，然後就是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。

廖哲宏表示，自下半年以來，台股一直維持在12100~13000點附近做區間震盪，近期指數臨13000點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。

在題材上，廖哲宏表示， iPhone新機發表，由於價格僅合乎市場預期，市場對於銷售量並未有太大預期，然我們認為累積更換5G的需求是存在的，會遠超過過去正常的換機需求，預期相關零組件，基板、軟板等有望同步受惠。

在其他電子次產業部分，廖哲宏表示，除了整體5G長線需求外，我們仍看好明年伺服器方面的復甦以及DRAM與被動元件等原物料的需求回溫。非電的產業，我們看好紡織的復甦、水泥、紙業與替代能源電廠的興建。

在資金面，廖哲宏表示，目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境，外資已未有大幅賣超的現象，待不確定因素緩解，預期應仍有再回流的機會；中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。

在國際情勢上，廖哲宏表示，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數，若有政權無法順利延續或移轉，抑或者疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。

台股 疫情 美國

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