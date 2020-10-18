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台股周線終結連二紅 第4季搶進藍海股族群

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股周線翻黑、終結連二紅，指數失守12,800點關卡；法人18日表示，現階段國際股市多空震盪，外資操作偏空，市場氣氛轉趨保守；展望第4季，基期低、具題材性和成長性的藍海股族群，將力扛多頭大旗。

受到美國大選步入倒數兩周，以及美股回檔等短線影響，上周五台股終場下跌77點，收在12,750點，成交量1,861億元，周線翻黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群，然後就是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。

廖哲宏表示，自下半年以來，台股一直維持在12,100至13,000點附近做區間震盪，近期指數臨13,000點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。

在資金面，廖哲宏表示，目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境，外資已未有大幅賣超的現象，待不確定因素緩解，預期應仍有再回流的機會；中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。

在國際情勢上，廖哲宏表示，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。

台新投顧副總黃文清則指出，當前在盤勢多空高檔震盪的格局下，個股表現差異甚大，操作上仍以選股為致勝關鍵，建議聚焦基本面與展望正向的族群，擇優分批布局。

其中，第4季可留意「基期低、具有題材性和成長性」的藍海股族群，做為股市首選操作的主軸

因為短線指數仍會受到不確定性的雜音干擾，投資人現階段應以基本面、評價面做為首要考量，在操作上則可聚焦成長性。由於這些「基期低、具有題材性和成長性」的藍海股，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有表現機會。

例如新普、達方、茂林-KY、科嘉-KY、泰博、神達、崇越、晶豪科、金像電、力成、群聯等，本益本在16 倍以下，今年前九個累計營收成長超過一成，且近五個交易日股價強勢上漲。

整體而言，投資人近期操作仍宜謹慎，考量現階段台股指數已來到相對高檔位置，建議避開高本益比個股，因其面對國際利空訊息有較大回檔空間。

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