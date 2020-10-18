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盤中零股交易 聚焦權值、高價、熱門、減資、股票股利股

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
今年來零股交易排行榜
今年來零股交易排行榜

隨著存股風氣開始盛行，零股市場跟著熱絡，尤其是前景極佳的護國神山台積電（2330），不論以成交股數與成交金額計算，都是今年來投資人最愛的零股標的。法人預期，在開放盤中交易後，權值、高價、熱門、減資股及常配股票股利的族群，容易吸引投資人目光。

以往的零股交易，主因投資人應對上市櫃公司配股票股利、增減資，須在盤後買進零股湊成一張（1,000股）方便盤中買賣，或為參與股東會領紀念品，再者因股價太高買不起一張，改以零股投資。

但近年上市櫃公司多配現金股息，又遇上小資存股旋風，不少低於50元的銅板股票零股數大增，尤其配息穩定的金融股零股更受到投資人歡迎，以成交股數來看，玉山金、第一金、合庫金與華南金即名列今年來十大零股交易榜單。

以成交金額觀察，除股東人數排名上市櫃第二的鴻海，前十大零股交易排行全是百元俱樂部的高價股，包括台積電、大立光、聯發科、國巨、合一、昇佳電子、玉晶光與中華電，以及隨台股攻萬三站上百元的元大台灣50 ETF，族群來看以電子股為主，且多半具權值大、產業龍頭、題材火熱等優勢。

進一步分析，台積電、大立光、聯發科、鴻海、國巨、中華電、玉晶光都是歷年零股交易的常見標的，而合一、昇佳電子則是新面孔。合一今年來搭上疫情帶動個生技順風車，在新藥授權以及解盲利多下股價表現飆悍；昇佳電子挾著IPO行情、產業前景佳、高價位等優勢，成為投資人新寵。

千金股更因一張要價百萬元，加上又是利基型企業，更是零股市場的主力，例如股王大立光位居交易金額第二名，股后矽力-KY也排名第15；祥碩、信驊以及譜瑞-KY也都排26、33以及23名。

法人指出，盤中零股交易上路之後，減資股與配股票股利股預料也是交易亮點，舉凡像是近期辦理減資的裕隆、敦泰、鈞泰、茂迪等等可以留意；近五年來都有配股票股利的玉山金、第一金、柏文、晟德等等也是可以注意的投資標的之一。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，盤中零股交易即將上路，盤中零股交易價格多元、可選擇性也較多，建議欲參與盤中零股交易的投資人可以先多多觀察三點：成交量能、價差以及波動度，尤其成交量是最大的觀察指標，了解運作後，再進場參與。

選股的核心仍是以個股基本面為依歸，其次是看籌碼面，舉例來說，個股在集中市場的籌碼集中在法人手上，而零股市場以若散戶為主，不同交易習性也可能會讓盤中價格走勢出現差距，價差空間可能是小資族的小確幸。

零股 台積電

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