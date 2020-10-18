獲利超標金雞股 必買

台股第3季財報接續公布，在已揭露自結數字的個股中，鈊象、富邦金、豐興等亮點股，前三季獲利超標、賺贏去年全年，這些季報「領先達陣」族群，將啟動財報效應、股價領漲表態。

當前台股盤勢呈現多空交戰格局，雖然短線一度進逼「萬三」大關，但高檔震盪劇烈，宜慎防漲多回檔力道，但中長線多頭不變，法人建議尊重趨勢，靜待盤勢高檔整理後，再進場布局；其中，具基本面支撐的財報效應，將是短線抗震焦點。

11月中旬之前，台股第3季財報將會全數出爐，上市櫃公司的營運成績單可望攤於陽光下；在季報效應啟動之際，上市櫃股票因為產業基本面的變化，股價走勢預期將同步調整。

台新投顧副總經理黃文清表示，季報全數公布之後，股價將持續反應，獲利優異個股的股價將向上表態，預期台股在季報公布前後，獲利耀眼族群漸漸浮出抬面。

根據統計，截至昨（17）日，已公布第3季自結財報的上市櫃公司中，前三季每股獲利在1元以上、超越去年全年，且近兩周來股價抗震的個股，主要分布在半導體、IC檢測設備、PCB等電子族群，及文創、金融、造紙、鋼鐵等傳產股。

前三季每股稅前盈餘的表現，以鈊象的42.1元居冠，崑鼎14.82元、富邦金6.8元；另外，百德律、新鼎、豐興、晶技、京城銀、中壽等，前三季每股稅前盈餘也都超過3元。

進一步觀察前三季稅前盈餘年增率，則以寶隆年增167.3%最佳，晶技年增132.7%、鈊象年增82.4%；其他年增逾三成的個股，還包括京城銀、新鼎、晉倫、致和證、豐興、德律、百和興業-KY等。