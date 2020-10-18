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前三季每股純益逾4元 聚焦

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

上市櫃企業公布季報邁入最後倒數，截至昨（17）日已公布自結數字的台股上市櫃公司共計14檔前三季每股純益賺逾4元，以大立光的131.03元、鈊象42.1元、崑鼎14.82元，目前暫居前三強。

根據統計，在自結前三季財報且每股純益（EPS）超過4元，主要分布在光學鏡片、晶圓代工、IC檢測設備、PCB材料設備、電信等電子類股，以及文創、金融、鋼鐵、生技等傳產族群。個股來看，除大立光、鈊象、崑鼎，目前暫居前三名之外，其他前三季每股獲利賺逾5元的上市櫃個股，還包括台積電14.47元、富邦金6.8元、裕融6.6元、達興材料5.38元、以及德律5.09元等。

另外，國泰金、新鼎、太醫、中華電、豐泰、豐興等上市櫃個股，今年前三季EPS也都超過4元。

統一投顧董事長黎方國指出，今年前三季高獲利的上市櫃個股，普遍也是產業指標股，原因在於這些優質股不乏基本面獲利的成長題材，且具產業指標意義，推升股價表現。

這些高獲利的族群，兼具基本面與題材性的雙重優勢，趁著台股大盤處在震盪回檔期，可望成為市場資金避險的好去處。

個股 台股

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