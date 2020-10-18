零股市場五類標的 吸引目光

隨著存股風氣開始盛行，零股市場跟著熱絡，尤其是前景極佳的護國神山台積電，不論以成交股數與成交金額計算，都是今年來投資人最愛的零股標的。法人預期，在開放盤中交易後，權值、高價、熱門、減資股及常配股票股利的族群，容易吸引投資人目光。

以往的零股交易，主因投資人應對上市櫃公司配股票股利、增減資，須在盤後買進零股湊成一張（1,000股）方便盤中買賣，或為參與股東會領紀念品，再者因股價太高買不起一張改以零股投資。

但近年上市櫃公司多配現金股息，又遇上小資存股旋風，不少低於50元的銅板股票零股數大增，尤其配息穩定的金融股零股更受到投資人歡迎，以成交股數來看，玉山金、第一金、合庫金與華南金即名列今年來十大零股交易榜單。

以成交額觀察，除股東人數排名上市櫃第二的鴻海，前十大零股交易排行全是百元俱樂部的高價股，包括台積電、大立光、聯發科、國巨、合一、昇佳電子、玉晶光與中華電，以及隨台股攻萬三站上百元的元大台灣50 ETF，族群來看以電子股為主，且多半具權值大、產業龍頭、題材火熱等優勢。