盤中零股交易 小資族福音

受到小資族矚目的盤中零股交易新制下周一（26日）上路，屆時不必再等每日一次的盤後零股交易，盤中零股交易可望大大提升成交機會。券商認為，此舉降低年輕人進入資本市場門檻，更容易當千金股或大型權值股的股東，並養成長期投資習慣。

比較未來盤中與現行盤後零股交易優缺點，可發現盤中零股交易時段較長，交易次數較多，此外，交易價格也較活潑、遇到同價位時會採時間優先原則，且揭露成交價、量，及最佳五檔買賣申報價、量。盤後交易僅採集合競價一次，價格以收盤價為基準，同價位則依電腦隨機決定，且在買賣最後5分鐘，揭露試算最佳一檔買賣價格。

不過，盤後交易優勢在於下單交易形式不拘，盤中交易一般投資人需採電子下單，不過新制上路之後，盤後零股交易仍舊維持運作，投資人也可依據慣用交易模式參與零股市場。

零股交易要注意最低手續費的規定。凱基證券指出，券商一般會規定單筆最低手續費，若只買進1,000元股票，因為最低手續費20元，等於付了2%的手續費（正常手續費是0.1425%），相較之下手續費高出許多，因此需留意單筆交易金額限制，避免過高的手續費。

想要降低投資成本，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，除可視各家券商手續費價格，找有優惠活動者，還可以變相採用買零股賣整股、或一次交易多一點股數等操作方式。

掛單買賣也有小技巧，積極投資人可從股價升降單位往上加一檔次買進，若為保守型投資人，以當下成交價買進即可，甚至低掛；也可以看盤面強弱變化決定，手中若是持有強勢股，賣價則可掛高一點，反之亦然。

宏遠證券資深副總經理廖宏彬認為，交易標的流動性也相當重要，操作冷門股或水餃股要特別留意，由於盤中零股交易是在正常交易時間，下單時需注意交易類別是「整股」或「零股」。

新舊交易制度也有五大項不同，包含委託時間、競價方式、委託方式、預收款券及買賣成交優先順序。盤中零股交易預收款券方式與普通交易相同，遭到處置（處以預收款券者）及打入全額交割的有價證券，將併同普通交易的委託進行預收款券。