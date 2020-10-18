三大智慧能源股 迎錢潮

海上風電、太陽光電及智慧儲能，成為台灣今後三大智慧能源發展核心，引領逾兆元投資。法人認為，智慧能源為政府長期發展標的，將挹注友達、元晶、永冠、中興電、華城、東元、上緯投控、大同、車王電、系統電等長期布局廠家的業績。

智慧能源是台灣發展再生能源政策的重要支柱，在政府支持及內需市場看漲趨勢下，到2025年要建置5.7 GW（10億瓦）的離岸風電為目標來看，可創造約1兆元投資。

看好台灣海峽是全球優質海上風場，國際離岸風電知名開發商沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、安能亞太、達德能源、海龍及海鼎等相繼在台灣建立灘頭堡，帶動永冠、中興電、華城、東元、中鋼、台船等供應鏈群聚效應。

其中東元獲得CIP彰化彰芳及西島兩風場陸域升壓站工程統包案、金額約20億元，總建置容量600 MW（百萬瓦），預計2021年底、2023年底，分別發電並聯至台電變壓站；中興電在離岸風電、太陽能電廠、微電網及燃料電池、GIS等統包工程，在手訂單超過200億元；永冠加碼投資52億元海上大型鑄件工廠，後年起加入營運。

科技及半導體等產業都倡議使用綠電，面板大廠友達表示，透過轉型偕同國內知名大廠共創綠色能源，包含與奇美實業合作以樹電共生理念，建置奇美綠能園區15 MW太陽能發電系統，完成永豐餘集團全台七個廠區建置屋頂型太陽能電廠，裝置量共達13 MW，並規劃在全家便利商店公司北中南廠房屋頂建置太陽光電，總裝置量約4.7 MW。

友達在大陽能電池及模組的客戶需求及訂單能見度長達一年，交貨高峰期將到明年上半年，成為面板之外另一營收來源。

太陽能電池及模組指標大廠元晶，推出熱銷的神盾太陽能模組，採用透明背板雙面模組及新世代大尺寸電池產品，吸晴且吸金。

經濟部統計，再生能源占比連年成長，太陽光電及離岸風電扮演能源轉型重要角色，儲能設備布設電網應用，從中調節能源配置，匯聚這三大能源工程，將能提供完善的綠能展示平台。