掌握「產業股民曆」 拉高勝算

位處供應鏈上游的原物料族群，對應到下游應用端需求，有不同淡旺季節奏，每年原則上有頗固定規律可循，如同股市農民曆一般，投資人如果能順著「股民曆」掌握各產業季節性脈動，投資勝算有望大增。

以石化業PVC為例，很多應用在各種建材，像是PVC管、PVC板材等。由於現在PVC下游加工業很多位在印度、孟加拉，7、8月因為當地雨季，PVC拉貨會減緩，但等到9月雨季過後，市場就會開始加溫，旺季一路延續到年底。

水泥業淡旺季更明顯，根據傳統，許多工程建案希望能趕在過年前完工交屋，因此下半年會加緊趕工，連帶水泥需求水漲船高，這股旺季效應經常會從7、8月雨季過後開始發動，一路延續到隔年初的農曆年前到達最高峰。直到農曆春節至元宵節，因為放假工地幾乎停擺，水泥需求轉淡。

造紙業也有類似季節性脈動，下半年因應歐美耶誕節採購旺季，各式終端產品出貨火熱，帶動紙箱需求；尤其這幾年由大陸阿里巴巴領銜的「雙11」網路購物季，已成亞洲重要消費檔期，帶動紙箱出貨在這段期間量價齊揚。以工紙大廠榮成為例，單季去年第4季獲利就遠遠賺贏前三季的總和。