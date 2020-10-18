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原物料吹漲風 四族群High

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

下半年是不少原物料出貨傳統旺季，尤其今年上半年因疫情壓抑，下半年需求爆發有望更加明顯，包括水泥、造紙、石化、橡膠最近都吹起漲價風，台泥、榮成、台塑、建大等可望受惠。

第4季向來是水泥業傳統旺季，許多工程建案趁著年底加緊趕工，推升對水泥需求，一般而言，水泥業從8月雨季過後開始加溫，一直旺到隔年初農曆年前，需求增加帶動量價齊揚。

今年大陸水泥報價從9月開始喊漲，各地業者已陸續提價，十一長假結束後進入新一波高峰，包括華中、華南等地區，水泥價格分別上漲約5%-7%不等。業者看好，除了年底本就是傳統旺季，今年加上大陸洪災過後帶來重建商機，以及大陸政府為振興經濟加強基建，第4季有機會「旺上加旺」。國內台泥、亞泥等西進水泥廠第4季營運將有高點可期。

第4季也是工紙業傳統旺季，由「雙11」領銜的網路購物節這幾年大行其道，帶動紙箱需求激增，尤其今年因疫情關係，電商消費趨勢加速，同樣有利第4季紙箱需求，國內榮成、永豐餘、正隆等造紙廠有望受惠。

今年工紙售價7月就已蠢動，8月稍微回軟，9月又開始發動，以工紙大廠榮成為例，第3季營收衝上今年新高，營運轉虧為盈，法人看好第4季仍有高點可期。

石化業方面，包括EVA、ABS、PVC、PE等多項石化原料，9月報價大漲一波，價格皆已回到疫情前水準。主要在於疫情解封後，市場買氣迅速回籠；加上8月底颶風重創美國石化重鎮，造成市場供給減少。包括台塑、台聚、台達化等塑化族群第4季營運持續看漲。

橡膠方面，受惠疫情解封後，大家重新開車出門；加上歐美車廠陸續復工，帶動輪胎需求增加。尤其後疫情時代，許多民眾基於防疫考量改以自行車或電動自行車取代大眾運輸，帶動自行車需求暴增，自行車胎價格9月調漲3%-5%。建大董事長楊銀明表示，建大自行車胎最近被客戶訂單追著跑，目前接單滿到明年下半年。

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