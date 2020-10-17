今年來前十名ETF 大賺兩成以上 科技、陸股勝率高

覺得選股麻煩，ETF也是個不錯的選擇，今年只要選對主題趨勢，例如科技、陸股相關，勝率都相當高，今年來漲幅前十名ETF績效都在兩成以上，第一名更是大賺74.7%，表現不輸飆股。

科技主題方面，今年來績效第一的統一FANG+經理人袁永騰指出，美國紓困案勢在必行，只是選前或選後施行、規模大小的差別，觀察成分股，蘋果有新機上市題材，輝達有併購題材、推特被分析師調升評等、特斯拉已經在打底，短線雖然有政治干擾，建議投資人重點是看大方向，對美股可正向看待，從獲利成長力道來看，後市仍然會是這些尖牙股領頭。

台新全球AI經理人王嘉豪表示，隨美國科技股頻創新高，目前市場最火熱的八檔股票Amazon、Apple、Facebook、Google、Microsoft、 Netflix、Nvidia、Tesla，今年漲幅已超過六成，總合各外資的看法，科技股後市仍有續漲空間。就基本面展望分析，分析師預估上述科技大廠除了Nvidia，明年獲利成長幅度皆高達二位數，是科技股後市上攻的重要催化劑。

至於陸股相關，群益深証中小經理人張菁惠分析，今年來中小型成長股表現強勁，中小板、創業板指數表現跑贏主板，主因在疫情來襲雖然為經濟活動和生活帶來不便，也加速催化多項新型態產業和技術的發展，包括電子商務、線上教育、遠端醫療等，相關題材關注度急升，而以新經濟為主的中小板指數最為受惠。後市來看，中國新經濟產業除了具內生需求成長動能以外，也處於政策順風，投資前景仍值得期待。