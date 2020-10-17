16檔購物季強棒 法人搶

市場搶購蘋果年度iPhone 12新機、亞馬遜的網路狂歡購物節今年業績上看100億美元，加上「1111」與歐美感恩節、耶誕節，「第4季購物旺季」成為新一波經濟動能，篩選鴻海、台積電等相關供應鏈且內外資、大戶搶卡位個股，為台股投資主流焦點。

iPhone 12本周亮相後，中華電信開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約，不到一小時就迅速額滿；全球電商巨擘亞馬遜年度重頭戲「Prime Day」、網路狂歡購物節也在本周登場，被視為美國年終購物季的觀察焦點，市場預估銷售可達100億美元、刷新歷史紀錄。

根據永豐金證券、台新投顧、富邦投顧等彙總，自9月進入傳統返校旺季開始，筆電等消費電子產品在遠距商機帶動下，台股供應鏈頻獲追單，且在蘋果發表iPhone 12年度系列新機同時，索尼、三星、華碩、Google等各大廠機皇也陸續問市。

此外，英特爾第11代筆電開始預購、亞馬遜網路狂歡購物節後，11月還有阿里巴巴、淘寶及京東等電商平台的「1111」大型購物節，接下來就是美國感恩節前的超級黑色星期五購物旺季、以及歐美耶誕節的年終銷售旺季；台新投顧總經理李鎮宇指出，購物旺季已成為第4季台股投資主流焦點。

觀察法人近五日動態，內外資、大戶也開始聚焦消費旺季受惠股，篩選三大法人買超千張以上個股，包括鴻海、長榮、台積電、陽明、穩懋、聯發科、日月光投控、力麗、百和等16檔。

元富投顧總經理鄭文賢分析，法人聚焦的「購物旺季」供應鏈，從蘋果、非蘋手機，各消費性電子供應鏈等，若以產業關聯來看，從最上游的晶圓代工、IC設計開始，到組裝，以及各消費產品的包材、蘋果供應鏈的線材，甚至後端負責運輸的運輸股，都有買盤進駐，顯示整體全球消費動能將是推動台股第4季持續上攻的重要推手。