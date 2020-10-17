大戶、中實戶飆高 台股Q3熱

台股第3季交易量大增，臺灣證券交易所昨（16）日指出，上一季大戶、中實戶、散戶數全面飆新高，創下八年來最佳參與人數。

法人認為，第4季進入iPhone拉貨旺季，加上非電子股景氣同步提升，大盤有再攻13,000點的強勢行情，價漲量增將持續帶動台股活絡。

證交所最新公布大戶、中實戶及散戶參與人數，不僅創下近八年有紀錄以來新猷，還全數突破新的整數關口，熱度驚人，包括第3季交易5億元以上大戶達2,369人，為首次突破2,000人，交易1億-5億元中實戶20,534人，首度衝破2萬人，1億元以下散戶高達323萬人，更是單季首見300萬以上的火熱數字。

台股7月成交值創下5.3兆元新高，8、9月續達4兆元，已率先預告台股交易火紅，若與第2季比較，大戶單季成長41%，中實戶成長34%，散戶增加43萬人，幅度15.5%，也出現明顯成長。

台新投顧副總經理黃文清指出，第3季台股很熱，從外銷訂單大幅增加，就知道半導體為主的電子業景氣旺，股價率先反映，電子股創造了交易能量。第4季iPhone再接力拉抬電子股，非電子股也擺脫疫情低谷，看來大盤年底前攻破13,000點的氣勢充足，價漲量增表現可期。