蘋果iPhone 12系列新機展開預購，其中兩款預計在10月23日開賣，新機銷售將牽動相關供應鏈第4季營運表現，雖然蘋概三王在新iPhone 12發表以來表現平淡，但多檔蘋概新兵吸引市場資金進駐，成為近期盤面亮點，興能高昨（16）日持續走高以漲停作收，統計10月來漲幅逾四成，力麗則有逾二成漲幅。

蘋果iPhone 12系列新機將上市，今年新機不再附贈耳機及充電器插頭，隨機只附贈一條傳輸充電線，且首度採取編織線取代原本的塑膠材質，這些改變，帶給供應鏈新商機，包括致伸、正崴、興能高、偉詮電、創惟、鈺創、僑威、力麗等可望受惠。

蘋果iPhone 12系列不再附贈耳機，改推平價頸掛式藍牙耳機Beats Flex，市場傳出鋰高分子電池廠興能高為Beats Flex耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計獨家供貨商，帶動股價走高，昨日收漲停50.5元，上漲4.55元 。

蘋果充電線首度採取編織線取代原本塑膠材質，外層編織覆材，傳由國內紡織廠力麗拿下獨家供應權，此外，與iPhone 12系列同步發表的新一代智慧音箱HomePod mini，採取網狀外形，也由力麗供貨。

台廠致伸、正崴、興能高等都是Beats供應鏈，可望在蘋果這一波環保風商機中受惠；不再附贈充電器插頭，法人預期可帶動Type C插頭周邊市場，有助偉詮電、創惟、鈺創等Type C相關晶片廠出貨。

環泥也躋身蘋概股新兵行列，主要是因旗下100%持股子公司利永環球擁有壓力感測技術，壓力分析儀打進蘋果供應鏈，連帶讓環泥間接成為新蘋概股。

力麗昨日開高，早盤以14.9元開出，一度拉升至15.85元，股價創下2011年8月來波段高點，終場收在14.75元，漲0.25元，漲幅1.72%；鈺創紅翻黑，收17.35元，跌0.2元；創惟收72.7元，漲0.7元；僑威盤中翻黑收42.9元，跌1.45元；致伸也是紅翻黑，收44.05元，跌0.95元；環泥盤中一度翻紅，終場收20.05元，跌0.1元。