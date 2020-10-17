法人看大盤 下檔有限

【記者盧宏奇／台北報導】台股昨（16）日因國際股市表現欠佳，以及台積電法說行情失靈，連四日收黑，周線跌136點或1.0%，恐回測月、季線約12,700點。法人認為，指數下檔有限，且類股持續良性輪動，逢低可擇優擇強操作。

美國總統大選倒數計時、新一輪刺激方案卡關、第二波新冠肺炎疫情惡化等變數，導致全球股市賣壓沉重，加上台股漲至13,000點關前調節賣壓出籠，台積電法說也未能激勵多頭士氣，昨日連四日震盪收低，終場跌77點或0.6%收12,750點，成交量略增至1,874億元。

集中市場周線跌136點或1.0%，終止連二紅。原本上半周相對有撐的櫃買市場，昨日跌勢較重，終場跌1.16點或0.7%收164.75點，周線由紅翻黑，單周跌0.21點或0.1%，無力拉出連三紅。

台積電法說結果符合預期，法人大多調高目標價，但昨日股價不給力，終場跌4元收449元，回測10日線448.4元，強勢股以大立光、鴻海、台達電，以及被動元件、口罩等較為整齊。

法人進出方面，昨日外資持續調節31億元，連三賣，累計本周賣超89億元，終止連二買，外資在台指期淨多單連三減至28,745口，單日減碼1,220口。