美科技財報周 炒熱概念股

美科技股超級財報周即將登場，下周先由特斯拉、英特爾等打頭陣。法人指出，在台股先行拉回整理後，台積電、貿聯-KY、緯穎等相關概念股，將成多頭能否蓄勢反攻的重要關鍵。

美股下周重量級科技股法說，美國時間19日有IBM，20日德州儀器，21日網飛、賽靈思、特斯拉，22日英特爾，23日亞馬遜。

兆豐國際投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥認為，美國總統大選雙方陣營仍呈現拉鋸、新一輪企業紓困方案難在選前過關，加上歐洲新冠肺炎疫情再起，顯示部分資金選擇先行退場觀望，但股價提前拉回修正下，如企業展望優於預期，多少仍可增添多頭信心。

台新投顧副總經理黃文清指出，市場分析師多半對企業財報預估偏向保守，這些重量級科技股上季財報應可優於預期，最重要的是，若未來展望樂觀，並打敗市場共識，將有助吸納中長線買盤進場，為股價下檔提供支撐，激勵台股相關概念股氣勢。

電動車大廠特斯拉上季全球交貨量達13.9萬輛，優於市場預期，並改寫去年第4季創下的11.2萬輛歷史新高紀錄，預期財報可望同步繳出亮麗成績單，日前又祭出降價策略搶市，法人看好貿聯-KY、智伸科、和大、聯嘉等後市展望。

英特爾先前預期上季（7到9月）營收約182億美元，優於分析師預期的179億美元，全年營收可達750億美元，優於預期的738.6億美元，預期市場焦點將放在與超微的市占消長、先進製程進度，尤其是台積電的委外代工狀況。

受惠於新冠肺炎疫情帶來宅經濟商機，訂閱人數大爆發的網飛，以及線上購物激增的亞馬遜，在後疫情時代持續扮演新經濟崛起的重要角色，預期智邦、啟碁、緯穎、網家、富邦媒等相關概念股，仍是法人關注焦點。