超商雙雄 搶冰品商機
冰品市場從夏天打到秋冬，秋天冰品銷售年增超過兩成，超商雙雄統一超（2912）旗下7-ELEVEN和全家以聯名冰品，全力攻第4季冰品淡季商機，兩家業者第4季冰品銷售業績目標年增衝兩位數。
台灣包裝冰品市場年營收50億元，其中，便利商店銷售量就占了五成，如今不僅夏天冰品好賣，就連秋冬也熱銷，換言之，冰品市場已經沒有淡季，關鍵就在於聯名冰品。
全家主管也表示，相較國外夏季與冬季分明，台灣整年皆適合吃冰，冰品市場已成為通路「冰」家必爭之地。去年起國產冰品加入戰場，今年興起品牌聯名，與天仁茗茶、珍煮丹、鮮芋仙、金色三麥等知名品牌獨家開發，天仁茗茶更讓消費者表示想囤貨。
小七表示，每年冰品以4至10月為主要銷售期，5至7月更是高峰期，業績占全年冰品六成以上，不過近來消費者在秋冬季節對冰品接受度逐年提升，去年起攜手不同品牌，推獨家聯名冰品，9至10月秋冬冰品業績占比兩成，今年已上升至兩成五，年增25%，冰品可說從夏天賣到秋冬。
據小七內部銷售觀察，去年攜手推出超過十款聯名冰品，使得聯名國產冰品銷售占比提升約一成，冰品市場話題商品，也逐漸轉變為國產聯名冰，像是首支加入跳跳糖的冰品「黑松沙士Plus一直跳冰棒」上市不到三個月更熱賣近50萬支，帶動冰品業績較去年同期成長近兩成。
今年小七再強強聯手加乘品牌效益，祭出超過十款聯名冰品，並看好近年「冰品甜點化」趨勢，新品創意十足，像是老虎堂黑糖珍珠撞奶雪糕，或是手搖名店「萬波」的楊枝甘露雪糕，亦創下兩周熱賣10萬支的好成績。
今年中秋節再與舊振南、基隆連珍餅店兩大品牌合作，推出中秋限定兩款應景新冰「連珍芋泥波波雪糕」、「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」，預期能帶動類別成長一成以上。
小七指出，以舊振南為例，包含商品口味、製程、包裝、宣傳等皆進行深度合作，透過雙品牌吸引品牌各自的支持者外，後續更將具話題性、好吃、回購率高的產品轉為長期銷售，讓只有在小七才買的到聯名商品成為消費者到店的吸引力，同時也為門市帶進更多新來客。
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