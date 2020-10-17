就市論勢／5G、半導體 長線看旺

盤勢分析

受到美國總統大選逼近，疫情再度延燒等不確定因素干擾，台股近期震盪。2020年第4季台股展望相對穩健，主因全球資金寬鬆、台灣基本面持續復甦及在中國去「美國化」下成為潛在受惠者，綜觀台股前三季表現，仍是全球主要股市中少數報酬率翻正市場，未來仍可正向看待。

美聯準會9月調整「平均通膨目標」政策，採平均方式計算通膨目標，容許通膨可暫時超標，不會一超過就升息，能替資產表現帶來一些支撐，特別是美國長期極低利率可能造成投資人將目光投向更遠地方，以追求收益，導致美元流出增加而走貶，這對新興市場及台股資產能提供一定支撐。

投資建議

展望第4季台股表現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。

經濟部公布的外銷訂單、工業生產、出口數量都開始復甦。且從產業面觀察，不僅科技類獨好，就連傳產類的外銷訂單增幅也反轉向上，顯見台股基本面不錯。

可伺機布局中國去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股，另外在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件供應商受惠最大。長線而言持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。

不過要特別注意的是，短期內全球消費和投資可能趨於保守，持續追蹤歐美疫情狀況、美中貿易戰等，是投資人重要功課。