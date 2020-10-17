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ETN趨勢導航／二檔逆勢漲逾1％
台股本周先揚後抑，挑戰13,000點再度無功而返，後市恐回測月線、季線支撐，16檔追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）跌多漲少，永豐富櫃200N（020017）、富邦行動通訊N等二檔漲幅逾1%，表現最突出。
受到美國新一輪刺激方案遲未出爐、新冠肺炎疫情在歐洲復燃、部分藥廠疫苗研發卡關，以及大立光、台積電法說後走跌等影響，台股本周上攻氣勢受阻，統計集中市場單周跌136點或1.0%，連四日收黑，櫃買市場相對有撐，周線跌0.21點或0.1%。
追蹤台股標的為主的ETN中，有六檔居前段班，以永豐富櫃200N逆勢上揚1.4%走勢最為強勁，富邦行動通訊N漲幅1.2%居次，富邦蘋果反一N、永昌富櫃200N、統一價值成長30N等三檔也都繳出正報酬的成績單，元大富櫃200N則以平盤作收。
至於富邦特選蘋果N、統一特選台灣5GN、凱基臺灣500N、永昌中小300N、富邦存股雙十N、元大特股高息N、統一漲升股利150N等七檔，本周跌幅在0.1%至0.9%不等，表現優於集中市場大盤。
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