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小米、OPPO鏈 喜迎訂單

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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受美國禁令影響，華為今年智慧手機出貨將受衝擊，日媒報導，由於小米、OPPO等競爭對手爭食華為流失的市占，已增加對日本零組件廠的下單。小米、OPPO衝銷量，供應鏈跟著喜迎訂單。

日媒報導，OPPO在日本空機（SIM- Free）市場超越華為，躍居市場龍頭；小米則是宣示要在歐洲市場拿下手機銷售冠軍。

小米、OPPO在台供應鏈包括英業達（2356）、聯發科、晶技、友達、新鉅科、華通、敦泰、致伸、臻鼎-KY等。英業達昨（16）日股價下跌0.35元，收在21.8元。

日媒報導，預估華為今年智慧手機出貨將降至2億支以下，明年第2季以後產量將進一步減少；另一方面蘋果推出iPhone 12系列，正值拉貨高峰，加上小米、OPPO、vivo等搶食華為市占，讓日本零組件廠訂單大增，彌補了原來華為訂單的缺口。

根據日本IT調查機構BCN 公布的報告，9月OPPO在日本SIM-Free智慧手機市場的銷售量較去年同月增加139.3%，以22.8%的市占率居首位。華為原是日本SIM-Free手機市場冠軍，7月起已被OPPO超車。

另外歐洲市場近年也是推升華為手機市占的重要戰場，但因華為手機無法搭載Google原生服務（GMS），消費者對華為行動服務系統（HMS）接受度有待提升，也讓其他非蘋品牌有了可趁之機。

小米董事長雷軍日前接受媒體訪問時表示，小米除了做好中國市場，往高階手機邁進；另外將持續推動全球化，尤其小米在歐洲手機市場已進入前三大，未來幾年希望能做到第一。

而OPPO日前也表示，將積極搶攻歐洲智慧手機市場，目標在三年內將歐洲市占率提高至現行的三至五倍水準，OPPO目前在歐洲市場的市占率為3%。OPPO日前已與德國電信商簽訂銷售契約，並在荷蘭、波蘭銷售5G手機。

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