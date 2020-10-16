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【2020美國大選】選前再爆拜登版「電郵門」 社群媒體巨頭罕見封殺報導

外資本周賣超83.96億 主要從金融股提款

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
外資本周賣超前十大。 記者楊伶雯／製表
外資本周賣超前十大。 記者楊伶雯／製表

台股今(16)日收12,750.37點，周指數下跌136.82點，周跌幅1.06%，統計本周三大法人合計賣超68.88億元，其中外資賣超83.96億元，統計本周外資賣超前十大個股中，金融股多達5檔，成為外資主力提款機，另外，電子權值股及傳產龍頭股也遭外資賣超。

統計外資本周賣超前十大依序是中信金（2891）、元大金（2885）、永大（1507）、聯電（2303）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、緯創（3231）、台泥（1101）、長榮航（2618）、國泰金（2882）等，賣超中信金達70,933張，居本周外資賣超個股冠軍，其次是元大金，本周遭外資賣超50,624張。

統計外資本周買超前十大依序是彩晶（6116）、南亞科（2408）、聯合再生（3576）、友達（2409）、華夏（1305）、長榮（2603）、工信（5521）、鴻海（2317）、台積電（2330）、誠美材（4960）；買超股包括面板、晶圓代工、太陽能、運輸股等。

台積電法說會釋利多，今日股價卻是下跌，外資日賣超1,886張，連三賣，本周合計則是買超8,750張，股價收在449元；本周外資買超台積電，但卻是賣超聯電，合計賣超36,309張。

台股近關情怯，受美國大選進入倒數兩周，及美股回檔等短線影響，雖有台廠重量級法說報喜，台股仍在多空消息紛沓下，面臨多空交戰的震盪走勢，周線翻黑；在外資動向上，繼上周外資四個交易日買超近332億元後，本周外資買賣幅度並不大；根據證交所統計，外資今日賣超31.74億元，累積近五個交易日共賣超近84億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續維持區間震盪，盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票是替代能源族群，然後是低檔的股票反彈，沒有很明確的強勢股。

廖哲宏表示，自下半年以來，台股一直維持在12,100~13,000點附近做區間震盪，近期指數臨13,000點、近關情怯，加上美國總統大選許尚未底定，觀望氣氛漸濃，也讓市場追價意願相對低。

在題材上，廖哲宏表示， iPhone 新機發表，由於價格僅合乎市場預期，市場對於銷售量並未有太大預期，但是累積更換5G的需求存在，預期可能會遠超過過去正常的換機需求，相關零組件、基板、軟板等有望同步受惠。

在其他電子次產業部分，廖哲宏表示，除整體5G長線需求外，看好明年伺服器方面的復甦及DRAM與被動元件等原物料的需求回溫。非電的產業，看好紡織的復甦、水泥、紙業與替代能源電廠的興建。

在資金面，廖哲宏說，目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境，外資已未有大幅賣超的現象，待不確定因素緩解，預期應仍有再回流的機會；中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。

在國際情勢上，廖哲宏強調，目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數，若有政權無法順利延續或移轉，或疫情擴大失控，才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪，但預估明年企業獲利成長超過雙位數，對於台股明年仍是樂觀。

證券分析師張陳浩強調，今日大盤走勢有點奇怪，後續要觀察新冠肺炎疫是否再起，下周的走勢相當關鍵，在操作上要謹慎。

外資本周買超前十大。 記者楊伶雯／製表
外資本周買超前十大。 記者楊伶雯／製表

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