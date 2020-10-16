台股投資熱！Q3大戶、中實戶創新高 散戶衝破300萬戶
台股第3季量能大增，7月創下5.3兆元歷史新高後，8、9月續達4兆元，證交所最新公布，第3季大戶、中實戶和散戶人數也全面創新高，包括大戶數達2,369人，中實戶衝破2萬人，散戶更高達323萬人，均為八年來單季新猷。
證交所統計大戶、中實戶及一般散戶，以單季交易額為分界，其中，第3季交易5億元以上大戶有2,369人，是該紀錄自2012年首季以來首次突破2,000人，交易1-5億元中實戶20,534人，為首度衝破2萬人，而1億元以下的散戶有323萬人，也是首見300萬以上的數字。
季度比較看，上一季大戶比第2季增加695人、約41%，中實戶增5,289人，幅度34%，散戶增43萬人，幅度也達到15%，均有長足成長。
另一方面，台股投資熱，連定期定額都快速增加，9月累積台股定期定額達17億元，較8月的16億元再創高，累積今年前九月已達112億元，衝破百億水準。
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