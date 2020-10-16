全球股市回檔空間有限 將反應基本面趨勢

歐美疫情升溫，加上美國新一輪刺激法案卡關，市場觀望靜待後續發展，因此亞股多維持平盤附近震盪整理下，台股今（16）日小幅開低後指數一度回到平盤之上，但在亞股走弱以及中小型股回檔下，指數再度回到平盤之下，終場指數下跌77點，收在12,760點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，第二波疫情席捲歐洲，並且美國單日確診人數也出現增溫現象，導致美國初領失業救濟金人數逆勢上揚，創近兩個月來的新高，顯示疫情再次升溫已開始干擾經濟面復甦，加上新一輪刺激法案在國會間仍存在歧見，財政部與議長陸續證實刺激措施在美國大選之前出爐的機率極低，系統性風險持續拉升，導致近期國際股市表現轉為弱勢。

但歐美在經過第2季疫情衝擊的經驗後，體認了全面封鎖對經濟面的衝擊，因此預期疫情雖對第4季經濟復甦稍有影響，但不至於再次出現經濟停頓，因此股市順勢拉回但預期空間有限，但後續只要經濟面不完全停擺，中長線仍維持緩步回升，待疫情再度獲得控制，歐美股市仍將反映基本面再次轉為強勢表現。

簡伯儀認為，短線在歐美股市拉回影響下，外資在台股操作再次轉為保守，加上今年以來，新台幣累計升值幅度已大，導致近期台幣出現止升轉貶，市場擔憂外資賣超且新台幣轉貶下，指數將因此出現長波段的回檔，但台灣央行維持偏向寬鬆，加上最大權值股台積電（2330）的財報與展望皆優於預期。

雖美股未創高下，指數在萬三以上仍有壓力，導致台積電股價呈現利多不漲，但ADR已領先創高且仍有近一成左右溢價，顯示短期干擾因素消除後，台積電仍有望反應基本面轉強帶領指數創高，因此，操作上仍建議維持偏多思維，在指數震盪拉回時分批仍低承接。